السودان.. استمرار المعارك ومنظمة الهجرة تؤكد نزوح 7.7 ملايين شخص

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 7.7 ملايين شخص نزحوا داخل السودان وخارجه، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة (إيمي إي) “يجب ألا ندير ظهورنا لمعاناة الملايين من الناس المتضررين من هذا الصراع المدمر. هناك حاجة ملحة إلى الاستجابة الإنسانية المستمرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. السودان أكبر أزمة نزوح في العالم”.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن مصفوفة تتبع النزوح في السودان قدَّرت أن نحو 6 ملايين و55749 فردًا قد نزحوا داخليًّا في الآونة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أنه تمّت ملاحظة أن عدد حالات النازحين داخليًّا تمّت في 6355 موقعًا بجميع ولايات السودان الـ18، موضحة أن النازحين الذين تمّت ملاحظتهم كانوا في الأصل نازحين من 12 ولاية.

