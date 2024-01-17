الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة بيرني ساندرز للكشف عن الانتهاكات في غزة

صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لواشنطن ضد تمرير مشروع قانون قدمه السناتور بيرني ساندرز لطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المحتملة في القطاع باستخدام أسلحة أمريكية.

وصوت ١١ عضوا فقط في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون فيما صوت ٧٢ آخرين ضده.

والأعضاء الذين صوتوا لصالحه هم ” السناتور لافونزا بتلر، ومارتن هنريش، وبن راي لوجان، وإيد ماركي، وبيرني ساندرز، وجيف ميركلي، والسناتور راند باول، والسناتور كريس فان هولين، والسناتور إليزابيث وارن، والسناتور بيتر ويلش، والسناتور مازي هورونو”.

ومشروع القانون الذي قدمه ساندرز يهدف إلى مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت حقوق الإنسان في حربها المستمرة مع حماس وأظهر مشروع القرار الانقسام المستمر بين الكتل المختلفة في الحزب الديمقراطي حول صراع أودى بحياة أكثر من ٢٤ ألف شخص في غزة.

وفي كلمته قبل التصويت على القرار قال بيرني ساندرز إنه لا يحق لإسرائيل أن تشن حرباً ضد الشعب الفلسطيني بأكمله بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء في غزة.

وأضاف” من المؤسف أن ما نشهده الآن حملة عسكرية شنتها حكومة نتنياهو اليمينية أدت إلى دمار واسع النطاق وتعد حملة القصف الأكثر كثافة في القرن الحادي والعشرين ونتائجها كارثية حيث قتل أكثر من ٢٠ ألف شخص وأصيب ٦٠ ألف آخرين ٧٠٪ منهم من النساء والأطفال ويعتقد أن آلاف الضحايا الآخرين تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة”.

وتابع ساندرز” منذ بداية الحملة الإسرائيلية تم طرد 1.9 مليون رجل وامرأة وطفل فلسطيني من منازلهم وحتى اليوم لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى ديارهم”.

وأضاف السناتور في كلمته” هؤلاء هم أناس فقراء ليس لديهم أي فكرة عما سيكون عليه مستقبلهم، وقصفت القوات الإسرائيلية منشآت الأمم المتحدة على الرغم من مشاركة الإحداثيات معها حيث تعرضت ٦١ منشأة أممية إلى ضربات مباشرة وقتل العشرات من عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة”.

وتطرق السناتور ساندرز إلى التقرير حول الأضرار المادية في القطاع وقال ” تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 234 ألف وحدة سكنية قد تضررت وأن أكثر من 46 ألف منزل دمرت بالكامل في غزة وهذا يعني أن الدمار الذي لحق بغزة بعد 100 يوم فاق الدمار الذي تعرضه له مدينة دريسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية حيث دمرت نصف المنازل في تلك المدينة”.

وتابع ساندرز” اليوم ليست الغالبية العظمى من الناس في غزة بلا مأوى فحسب، بل يفتقرون إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ويشير تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن نصف السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي إن الكارثة الإنسانية في غزة كانت من بين أسوأ الكوارث التي شهدها على الإطلاق.. مئات الآلاف من الأطفال الأبرياء في غزة يتضورون جوعا أمام أعيننا وبالرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها فإن الوضع أصبح سوء من حيث صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع حيث تقول المنظمات الإغاثية إن عملية الوصول تدهورت في يناير الحالي مقارنة بالهر الماضي حيث تعبر شاحنات المساعدات ببطء شديد لأن حكومة نتنياهو لا تسمح لها بالمضي قدما بطريقة آمنة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي في كلمته” يقول العاملون في المجال الإنساني الذين أمضوا عقودًا من الخدمة في مناطق الحرب إن هذه الكارثة تتجاوز أي شيء رأوه على الإطلاق .. والولايات المتحدة متواطئة في الكثير مما يحدث حيث تمد إسرائيل بالأسلحة والمعدات وبعبارة أخرى الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين”

وطالب ساندرز في كلمته الكونغرس بالتصرف قائلا “نظراً لحجم الدمار والاستخدام المكثف للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية في هذه الحملة، يجب على الكونغرس أن يتصرف فيجب علينا أن نضمن أن المساعدات الأمريكية يتم استخدامها وفقًا لحقوق الإنسان الدولية ومطالبة وزارة الخارجية بتقديم المزيد من المعلومات حول الأوضاع الحقوقية في غزة حتى نعرف المسؤولية التي قد تتحملها الولايات المتحدة تجاه هذه الكارثة .. لا يمكن أن أدفن رأسي في الرمال وأنا أرى ما يحدث والحقيقة هي أنه منذ يوم ٧ أكتوبر لم يقم مجلس الشيوخ بمناقشة ذات معنى حول هذه الحرب وعلى الرغم من الخسائر المروعة لم نأخذ أي إجراء يتصدى للدمار غير المسبوق واستخدام الأسلحة الأمريكية في حملة عسكرية خلفت العديد من القتلى والجرحى والنازحين”.

من جانبه قال السناتور جيف ميركلي “نؤيد تماما ملاحقة إسرائيل لحماس وسعيها لإطلاق سراح الرهائن لكن لنفترض أنا علينا أن نسأل عن كيفية إدارة هذه الحرب واستهداف الشعب الفلسطيني والخسائر الفادحة بين المدنيين وتهجيرهم ودفعهم نحو جنوب القطاع وتكدسهم في رفح على طول الحدود مع مصر”.

وأضاف ميركلي “كنت من أوائل الأشخاص الذين دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية بسبب الكارثة الهائلة التي تحدث في غزة وفي وقت سابق من هذا الشهر ذهبت أنا والسيناتور فان هولين إلى معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة ورأينا مدى الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وكيف يتم رفض دخول شاحنات المساعدات وقبل الحرب كانت ٥٠٠ شاحنة تدخل غزة يوميا أما الآن فتدخل ١٥٠ شاحنة فقط ونحن نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بشكل مكثف مع إسرائيل لإحداث تغيير جذري وإدخال المساعدات المطلوبة للقطاع”.

وتابع السناتور ميركلي ” هناك أيضا قيمة في الحصول على تقرير من حكومتنا بشأن هذا الصراع وارتباطنا بما يحدث من قتل لآلاف المدنيين في غزة حيث قمنا بتوريد أكثر من ١٠ آلاف طن من المعدات العسكرية لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر منها ١٥ ألف قنبلة و٥٧ ألف قذيفة مدفعية ومن المفيد أن تقوم حكومتنا بتحليل هذا الأمر وفهم سبب قيامنا بإعادة تزويد إسرائيل بأسلحة مختلفة وما يقلقني أيضا هو ما تسرب من المخابرات الإسرائيلية بأن الخيار المفضل هو تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة حيث دعا بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى استراتيجية التهجير ولا ينبغي أبدا أن نكون متواطئين في هذا الأمر.

في المقابل قال السناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إسرائيل تواجه عدوا أقسم على تدميرها ومشروع القرار المقدم من السناتور ساندرز بمثابة لائحة اتهام إلى إسرائيل وسيجعل الأمر أكثر صعوبة إذا كانت هناك مفاوضات حساسة تجري هنا بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن وكذلك يجعل من الصعب علينا التعامل مع منع تصعيد الصراع وتمرير القرار سيأتي بنتائج عكسية”

وكان زعيم الأقلية ميتش ماكونيل انتقد أيضا القرار ووصفه بأنه “محاولة لتكبيل أيدي حليف وثيق يخوض معركة ضرورية ضد الإرهابيين المتوحشين وهدية للناشطين اليساريين المناهضين لإسرائيل”

وأيضا انتقد السيناتور ليندسي جراهام (الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) القرار واعتبره “جهدًا من شأنه تمكين الإرهابيين”.