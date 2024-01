بسبب “قمعها الصوت الفلسطيني”.. مثقفون حول العالم يدعون لمقاطعة ألمانيا

وقّع مئات المثقفين والفنانين حول العالم، من بينهم الكاتبة الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل للآداب (آني إيرنو) عريضة تدعو إلى مقاطعة المؤسسات الثقافية الألمانية بتهمة قمعها صوت الفلسطينيين في سياق الحرب على غزة.

وأكدت دار (سوهركامب) الألمانية التي تنشر كتب (آني إيرنو) أن الأديبة الفرنسية وقّعت هذه العريضة، لكن الدار أوضحت أن الكاتبة قالت إن “نشر نصوصها وعرضها ليسا معنيَّين” بدعوة المقاطعة.

STRIKE GERMANY is a call for international cultural workers to strike from German cultural institutions. It is a call to refuse German cultural institutions' use of McCarthyist policies that suppress freedom of expression, specifically expressions of solidarity with Palestine 1/x pic.twitter.com/eMoUPSacTR

