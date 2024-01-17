جولة للجزيرة مباشر لرصد ظروف النازحين في محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر (فيديو)

تجولت “كاميرا” الجزيرة مباشر في محور “فيلادلفيا” الحدودي مع مصر، لرصد لجوء عدد من الفلسطينيين الذين نزحوا من المنطقة الوسطى ومن مختلف مناطق قطاع غزة، لنصب خيام ملاصقة للجدار الحدودي هربًا من القصف الإسرائيلي، بعد ما ضاقت منطقة “تل السلطان” بالنازحين.

وأظهرت “كاميرا” الجزيرة مباشر الانتشار الواسع والكثيف للنازحين الذين قدموا من مختلف مناطق القطاع إلى جنوب غرب مدينة رفح، وألصقوا خيامهم على طول الجدار الحدودي مع مصر.

وقالت إحدى النازحات في المنطقة لمراسلنا “واقعنا مأساوي ومرير بمعنى الكلمة، إحنا هنا قاعدين على رمل وخيامنا شبه ممزقة لا تحمينا من برد ولا مطر، ده غير إنه ما عادش معنا مصاري (نقود) لأنه أزواجنا مش موظفين، وكل المصاري اللي كانت معنا خلصت، والأسعار في السوق غالية والبضاعة شحيحة، فلا قادرين نعيش ولا نشتري”.

وأضافت “المساعدات اللي بتيجي لا تكفي ربع النازحين ولا في مياه ولا حمامات، صرنا بنقطع هدومنا علشان ننظف أولادنا الصغار”.

وعقب النزوح من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، التي تحوّلت إلى مخيم ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب والأغطية البلاستيكية.