صحيفة إسرائيلية: الجيش يعثر على نفق سري استخدمه مقاتلو حماس دون اكتشافه

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن الجيش الإسرائيلي اكتشف نفقًا استراتيجيًّا لحركة حماس، جرى حفره تحت محور صلاح الدين الذي يعبر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أن مكان النفق كان على مقربة من المكان الذي توجد به الفرقة 36، ومن المكان نفسه الذي تم منه إطلاق القذائف نحو مستوطنة “نتيفوت” شرق قطاع غزة.

وقالت الصحيفة “هناك عثر المقاتلون من وحدة 99 على النفق الذي يُعَد مركزيًّا لحركة حماس” بحسب قول الجيش الاسرائيلي.

وعن استخدامات النفق، تقول الصحيفة “استخدم مسلحو حماس النفق للتنقل بين شمال وجنوب غزة دون اكتشافهم، قبل أن تقوم الفرقة 99 باكتشاف النفق وتدميره”.

“طول النفق مئات الأمتار”

ويبلغ طول النفق مئات الأمتار وعمقه نحو 9 أمتار، ويمتد طول النفق من معبر رفح جنوبًا إلى معبر إيريز شمالًا، ويُعَد طريق صلاح الدين من الطرق المركزية في قطاع غزة، حسب التقرير.

وتمتد أنفاق حماس في قطاع غزة على مسافة أكثر من 560 كيلومترًا حسب التقديرات الأخيرة، وتمر مئات الأمتار منها تحت الطريق الرئيسي للقطاع، تحت شارع صلاح الدين الذي كان يُستخدم ممرًّا إنسانيًّا منذ بداية الحرب لمرور السكان من الشمال إلى الجنوب، حسب الصحيفة.

وتقتبس الصحيفة أقوال قائد الكتيبة 8105 المقدم إيريز الذي قال “نواصل هجومنا العميق عبر وادي غزة. لقد عبرنا الوادي على جسور المشاة مع مهندسينا ومع قوات مدرعة لنقل جميع معداتنا”.

وأشار قائد الكتيبة في حديثه إلى أنهم “الآن في عمق قطاع غزة”، وقال إنهم وجدوا بالفعل أول الأنفاق، وأضاف “بدأ كل شيء. ما يمكننا رؤيته هنا هو بئر على عمق 15 مترًا، توصل إلى المسار الأصلي والأول لحماس”، حسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وتختتم يديعوت أحرونوت مقالها باقتباس مقال نُشر في صحيفة (نيويورك تايمز) عن الأنفاق، جاء فيه أن الجيش الاسرائيلي توقع أن يصل طول الأنفاق إلى 400 كيلومتر.

وقالت “لكن الآن يُقدر كبار المسؤولين العسكريين أن طولها أكبر بكثير، ويتراوح بين 560 و720 كيلومترًا، وقدّروا أن هناك ما لا يقل عن 5700 مدخل تؤدي إلى الأنفاق”.