كريم بنزيمة يرفع دعوى تشهير ضد وزير داخلية فرنسا.. ماذا حدث؟

أقام نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يلعب حاليًا لنادي الاتحاد السعودي، دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان، الذي قال العام الماضي إن بنزيمة له “صلات سيئة السمعة” بجماعة الإخوان المسلمين.

وتم تقديم الشكوى إلى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمقاضاة أعضاء الحكومة على جرائم ارتكبوها أثناء ممارستهم لواجباتهم.

وكان دارمانان، وهو يميني طامح لرئاسة فرنسا، انتقد بنزيمة بعد قيامه بنشر تغريدة على موقع “إكس” أو تويتر سابقًا، قال فيها “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال”.

ورد درامانان على تغريدة بنزيمة بزعمه أن اللاعب “له صلات سيئة السمعة بجماعة الإخوان المسلمين”.

ومن جانبه قال هجيز فيجير، محامي بنزيمة الذي قام برفع الدعوى، إن تعليقات وزير الداخلية الفرنسي “تقوض شرف اللاعب وسمعته”.

وقال بنزيمة في شكواه إنه “لم يكن لديه أبدًا أدنى علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يعرف أحدًا من المنتمين إليها”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة (حماس)، قال درامانان إنه “ليس لديه أي شيء ضد بنزيمة”، ولكن “كان من المدهش أن لاعب كرة القدم لم يغرد لدعم الإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم حماس، أو مدرس اللغة الفرنسية الذي طعن حتى الموت على يد تلميذ إسلامي سابق”.

يذكر أن كريم بنزيمة، من مواليد 1987، وفاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد أن قاد فريق ريال مدريد الإسباني للفوز ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتصدر قائمة هدافي البطولتين.