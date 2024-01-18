باكستان تشن ضربات جوية داخل إيران ضد ما تقول إنهم “إرهابيون”

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن باكستان نفذت، اليوم الخميس، ضربات ضد أهداف لما تقول إنهم “إرهابيون” في إيران، بعدما شنت طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن “باكستان نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة”، مضيفةً أنّ “عددا من الإرهابيّين قد قُتِلوا”.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إيرانية حكومية أن 3 نساء على الأقل و4 أطفال قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي نفذته باكستان الخميس على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “باكستان هاجمت قرية حدودية إيرانية بصواريخ.. قتل 3 نساء و4 أطفال جميعهم غير إيرانيين”.

وذكرت وكالة مهر الإيرانيّة للأنباء أنّ “دويّ انفجار سُمع، وقد أعقبه هجوم بمُسيّرات وصواريخ على مدينة سارافان في سيستان بلوشستان بجنوب شرق البلاد، ما أدّى إلى إصابة عدد من الأشخاص”.