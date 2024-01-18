تايمز أوف إسرائيل: انفجار خارج مقر أكبر شركات الشحن الإسرائيلية في اليونان

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأربعاء، إن عبوة ناسفة انفجرت خارج مكاتب شركة “زيم” الإسرائيلية في اليونان، وذلك نقلا عن مصادر في الشرطة المحلية اليونانية.

وأسفر الانفجار، الذي وقع في مدينة بيرايوس الساحلية في اليونان، عن أضرار محدودة. وألقى المهاجمون منشورات عليها عبارة “فلسطين حرة” في موقع الانفجار، غير أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، حاول بعض المتظاهرين المناصرين لفلسطين في عدة مدن إغلاق طرق الشركة التي تعد أكبر شركات الشحن الإسرائيلية.

ومنعت ماليزيا السفن التي تحمل علم شركة “زيم” من الدخول إلى موانيها، وذلك ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم خص شركة “زيم” وحدها بقرار المنع من دخول موانئ ماليزيا.

وقام ناشطون في كندا مؤخرا بمظاهرات طالبوا فيها بفرض حظر على شركة “زيم” التي تقوم بنقل الأسلحة من شركات كندية إلى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن “لدى اليساريين والفوضويين اليونانيين، ومعظمهم مؤيدون للفلسطينيين، سمعة على مدى عقود لاستخدام المتفجرات الصغيرة لتخريب الأهداف”، وذلك في تلميح من الصحيفة إلى احتمال قيامهم بهذا الانفجار.