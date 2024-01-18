“فلسطيني ممنوع تعيش” طفلة من رام الله توجه بدموعها رسالة لأطفال غزة (فيديو)

تلقي شعرًا، تغني بألم وتتحدث بلباقة مطلقة.. هكذا وجدت “كاميرا” الجزيرة مباشر الطفلة الفلسطينية داليا رامي من رام الله، في خضم رسالتها لأطفال غزة.

وتتساءل الصغيرة التي تبلغ من العمر 11 عامًا عن “ما ذنب أطفال غزة في هذه الحرب؟ ليش الأطفال هناك غير كل أطفال العالم؟”.

وما بين أغنية “جينا نعيدكم”، وقصيدة “فلسطيني ممنوع تعيش” وحديث وبكاء، احتارت داليا أيهما يعبّر أكثر عن مكنونات شعورها تجاه إخوانها الذين يعانون مآسي الحرب لأكثر من 100 يوم.