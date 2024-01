منظمة الصحة العالمية: لا دليل على استخدام مستشفيات غزة لأغراض أخرى

قال منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي، إنه لم ير أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى، وأوضح أن مهمتهم الأساسية هي تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك في رده على سؤال، حول استهداف إسرائيل المباشر لمستشفيات القطاع بزعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمها مقرات لها، وحول ما إذا كان الاستهداف يشكل جريمة حرب.

