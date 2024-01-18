واشنطن تشن ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

ذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن في ساعة مبكرة من اليوم الخميس.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي باليمن، أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق الأربعاء إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تصنيف “الحوثي” منظمة إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، التي قالت الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، معتبرة أن “التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم”، حسب قولها.