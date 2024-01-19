اصطفوا بخشوع وثبات.. نازحون محاصرون يقيمون صلاة الجمعة على وقع اشتباكات عنيفة في خان يونس (شاهد)

أدى نازحون محاصرون في مدرسة عبسان بخان يونس جنوبي قطاع غزة شعائر صلاة الجمعة اليوم، على وقع أصوات اشتباكات دوّى أزيزها في المناطق المحيطة بهم.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر، جموع المصلين وهم يصطفون في خشوع وثبات خلف إمامهم بساحة المدرسة، دون أن يصيبهم صوت الاشتباكات القريب منهم بأدنى اضطراب.

ويأتي هذا في حين واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي العنيف اليوم لمدينة خان يونس، مستهدفا منازل المدنيين وعددا من المنشآت؛ مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى وذلك لليوم الـ105 من حربه غير المسبوقة على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا في مخيم خان يونس جنوبي القطاع. كما واصل الاحتلال بمدفعيته استهداف المرافق الصحية حيث قصف بعنف محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر بخان يونس؛ مما أدى إلى تناثر الشظايا على مركز الإسعاف.

وتتعرض مدينة خان يونس لقصف إسرائيلي عنيف جدا منذ أسابيع، وقد طال القصف أمس الخميس، مناطق قريبة من مستشفى ناصر، أكبر مستشفى لا يزال يعمل في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، إلى 24 ألفا و762 شهيدا، و62 ألفا و108 مصابين.