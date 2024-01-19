التكية.. الجزيرة مباشر ترصد مبادرات خيرية توفر الطعام للنازحين في رفح (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر أحد مشروعات العمل الخيري التطوعي لتوفير الطعام للنازحين في رفح فيما يعرف بـ”التكية”، في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.

وقال أحد المشرفين على المشروع الخيري، إن المبادرة جاءت في ظل الأزمة التي تمر بها غزة جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى حاجة الناس إلى الطعام خاصة في هذا الفصل البارد.

ووسط مجموعة كبيرة من الأطفال يحملون أواني للحصول على حصتهم من الطعام، أخذ المشرف ومعاونه يوزعون الوجبات، وقال المشرف إن المبادرة توفر الطعام وخاصة للنازحين الذين خرجوا من ديارهم دون أن يحملوا معهم شيئا.

وكشف أنهم يقومون بتوزيع الوجبات يوميا على نحو ألف أسرة، مشيرا إلى أنهم يعملون على توفير وجبة عشاء إضافية كذلك، بسبب حاجة الناس الشديدة.

وقال إن معظم مرتادي التكية هم من النازحين من شمال غزة وخان يونس وأغلبهم من الأطفال، مشيرا إلى قصص مؤثرة تصادفهم أثناء توزيع الطعام عن أناس لم ينالوا وجبة طعام طوال اليوم.

وأضاف المشرف قائلا إن الوضع الذي تمر به غزة الآن هو وضع صعب جدا يتطلب التكافل وتكاتف الجميع للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس.

الأمم المتحدة تحذر

وحذر برنامج الأغذية العالمي في فلسطين -في وقت سابق- من أن الأنظمة الغذائية في قطاع غزة تنهار، وأن المساعدات الراهنة لا تلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية، مشددا على أن جميع سكان القطاع بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وأكد البرنامج العالمي، أن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، محذرا من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع، جراء عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج الأممي عليا زكي، في تصريحات لخدمة أخبار الأمم المتحدة، إن الناس في القطاع سيكونون عرضة أكثر لانتشار الأمراض على نطاق أوسع، لأن أجهزتهم المناعية ستضعف، لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء.

وأشارت المتحدثة في تصريحات لخدمة أخبار الأمم المتحدة، إلى أن الأنظمة الغذائية تنهار، والمواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، ويتم بيع القليل الباقي منها بأسعار مرتفعة، في وقت توقفت فيه الكثير من المخابز.