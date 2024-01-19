انتشال رضيع من تحت الأنقاض.. شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل جوار مجمع الشفاء (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد غارات إسرائيلية على أنحاء من قطاع غزة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول صورا لانتشال ضحايا من تحت أنقاض مبنى قرب مجمع الشفاء بشمال غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال شنّت غارات مكثفة على مدينة غزة وشمال القطاع، وسط سماع أصوات إطلاق نار شرق غزة.

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محاولات لإنقاذ طفل رضيع من شقة سكنية بجوار مجمع الشفــاء الطبي بعد قصفـها من الاحتــ.ــلال pic.twitter.com/68flTKhfvj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة صورا لانتشال شهداء وجرحى ومحاولة إنقاذ محاصرين من شقة سكنية استهدفها الاحتلال بجوار مجمع الشفاء الطبي، شمالي قطاع غزة.

وبيّن مقطع فيديو، محاولات حثيثة لإنقاذ طفل رضيع من شقة سكنية بجوار مجمع الشفاء الطبي بعد أن قصفها الاحتلال، وسط فرحة طواقم الإنقاذ وهم يقومون بتنظيف الطفل الرضيع من الأتربة وعلاجه.

وقالت شبكة قدس الإخبارية، إن الاحتلال دمر منزلًا لعائلة “أبو عجوة” قرب مجمع الشفاء الطبي في غزة فوق رؤوس ساكنيه؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 12 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.

محاولة إنقاذ محاصرين في شقة سكنية استهدفها الاحتلال بجوار مجمع الشفاء الطبي pic.twitter.com/THt1reAZYc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2024

عدوان مستمر

واستُشهد البارحة وفجر اليوم الجمعة، عشرات من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل لقطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 77 مواطنًا وإصابة عشرات آخرين بجروح، خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24620 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، وآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.