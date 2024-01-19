جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 بجروح خطيرة في غزة

أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “الرقيب أوري جيربي (20 عاما) من وحدة جفعاتي، قتل متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها، الأربعاء في معركة بجنوبي قطاع غزة”.

وأضاف أن “3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة في معارك، بوسط وشمالي القطاع”.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي أي معلومات إضافية حول تفاصيل المعارك التي أسفرت عن مقتل الجندي جيربي وإصابة الجنود الثلاثة.

وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه بذلك يرتفع عدد جنوده القتلى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 530، بينهم 194 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.