اشتباكات ضارية بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في محاور التقدم شرقي غزة (فيديو)

أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بحدوث اشتباكات بشمال غزة، في شرق جباليا، تدور منذ ساعات، كما أفادت بسماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا البلد.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، أصوات إطلاق نار بمختلف الأسلحة شرق جباليا البلد، في حين أعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية في بيانات عن اشتباكات مع قوات العدو.

اشتباكات ضارية

وقالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينة غزة”.

من جانبها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون “تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني في منطقة السعايدة شرق مخيم المغازي وسط القطاع”.

وقال سرايا القدس في بيان اليوم الجمعة “قصفنا بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مخيم البريج، واستهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم شرق جباليا”.