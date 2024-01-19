قوات الاحتلال تمنع مصلين بالقدس من التوجه إلى المسجد الأقصى وتعتدي عليهم (فيديو)

منعت قوات الاحتلال عددا من المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة من التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في المسجد واعتدت عليهم.

ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، قوات كبيرة عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد.

تغطية صحفية: صلاة في شوارع القدس المحتلة بعد منع الاحتلال المصلين من الوصول للأقصى pic.twitter.com/aR4QRregB4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2024

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، بعد نصب حواجز عسكرية في المكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، مما دفع العشرات لأدائها قرب باب الأسباط.

◾ 15 الف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/bxwfyYMrLk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2024

وللشهر الرابع، تواصل قوات الاحتلال منع المصلين من دخول المسجد الأقصى وتفرض عليه حصارا مشددا، إلى جانب حصارها للبلدة القديمة ومنع دخولها إلا للمواطنين القاطنين بها.

وتسبب المنع والعراقيل الإسرائيلية المستمرة، في انخفاض أعداد المصلين في المسجد الأقصى بشكل كبير.