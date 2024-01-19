لليوم الثامن على التوالي.. استمرار انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة

دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يومه الثامن، وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال موقع “نتبلوكس” الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم في بيان له اليوم الجمعة “إن الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق” منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أكد إيهاب صبيح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في تعليق له، أن “قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية”.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، استشهاد اثنين من طواقمها، أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال سيارة الشركة بقذيفة مباشرة.

⚠ Update: Network data show the #Gaza Strip has now entered the seventh day of a near-total telecoms blackout, with the incident passing the 144 hour mark; the disruption is the ninth and longest sustained telecoms outage since the onset of the present conflict with Israel 📉 pic.twitter.com/VrGMYgxsVB — NetBlocks (@netblocks) January 18, 2024

وتعد هذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات كليًّا مع قطاع غزة، منذ بدء الحرب، إذ أدى تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه القصف في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار، إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن انقطاع الاتصال كليًّا عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وقالت الجمعية في بيان لها “إن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة”.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل لجهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى أكثر من 24620 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 61830 جريحا، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.