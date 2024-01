لليوم الثامن على التوالي.. استمرار انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة

دخل انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يومه الثامن، وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال موقع “نتبلوكس” الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم في بيان له اليوم الجمعة “إن الانقطاع الذي يدخل الآن يومه الثامن هو أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق” منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته أكد إيهاب صبيح وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في تعليق له، أن “قطاع الاتصالات يعاني من الاستهداف المستمر خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، حيث وصل حجم الدمار ما يزيد عن 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية”.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، استشهاد اثنين من طواقمها، أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال سيارة الشركة بقذيفة مباشرة.

⚠ Update: Network data show the #Gaza Strip has now entered the seventh day of a near-total telecoms blackout, with the incident passing the 144 hour mark; the disruption is the ninth and longest sustained telecoms outage since the onset of the present conflict with Israel 📉 pic.twitter.com/VrGMYgxsVB

— NetBlocks (@netblocks) January 18, 2024