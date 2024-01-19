12 مجزرة لعائلات خلال 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنها رصدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة لعائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في البيان “اليوم الـ105 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأضافت الوزارة في بيانها أن عددا من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

105 أيام من الحرب على غزة

واستُشهد، البارحة وفجر اليوم الجمعة، عشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد نحو 16 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

دموع طفل في وداع والده الذي استشهد في قصف إسرائيلي لمنزلهم في حي الأمل بخان يونس #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/L8sl30eX7h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2024

وشنّ طيران الاحتلال 4 غارات استهدفت منازل المواطنين في حيي الدرج والتفاح، كما قصف طيران الاحتلال 5 منازل في حي تل الهوى، وقصف منزلا في مخيم الشاطئ ودمّره كليًّا.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بعد أن قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، ونُقلوا إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، كما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق مختلفة من شمال القطاع، من ضمنها بلدة ومخيم جباليا وبيت لاهيا.