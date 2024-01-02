“حلمي أخلّف 12 ولدا وأطلّعهم مقاومين”.. نازحة في غزة تكشف “أمنية حياتها” (فيديو)

قالت فلسطينية نازحة في غزة إنها تتمنى أن تلد 12 ولدًا تسميهم بأسماء المقاومين وأن يكونوا مقاومين بالفعل.

جاء ذلك خلال جولة للجزيرة مباشر بين خيام النازحين في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب رفح في قطاع غزة.

وحول رأيها في المقاومة، قالت “يقولون عن المقاومة إرهابية، أين الإرهاب؟ هؤلاء مقاومون يدافعون عنّا وعن شرفنا وعن ديننا وعن وطننا من أين أتوا بهذه التهمة “تهمة الإرهاب”؟ هؤلاء منّا وفينا هؤلاء أهلنا إخوتنا أولادنا”.

“فليواجهونا وجها لوجه”

وعما يُقال عن أن ما يحدث لأهل غزة من قتل وتدمير وتشريد هو عقاب لهم على دعم المقاومة، قالت “لا يستطيع أحد عقابنا، فليجنّب العدو طائراته ويأتي لمواجهتنا وجهًا لوجه ويلقي بنفسه إلى الموت كما يفعل المقاومون”.

وأضافت “أقسم أن أمنية حياتي أني أخلف 12 ولدا وأسميهم كلهم على أسماء المقاومين وأطلّع أولادي مقاومين، هذا حلمي وليس شيئا آخر”.

وختمت بالقول “أتحدى اليهود وأنا أقف الآن بلا سلاح أن يأتوا لمواجهتي”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 قتيلا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.