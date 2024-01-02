رئيس كولومبيا يدعو فناني العالم إلى إقامة حفل في بلاده لدعم الشعب الفلسطيني

دعا رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، فناني العالم إلى إقامة حفلات موسيقية في بلاده، لدعم الشعب الفلسطيني أمام الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة.

وشارك بيترو عبر حسابه على منصة إكس مقطعًا مصورًا لمغني الراب البورتوريكي رينيه بيريز جوغلار، المعروف بـ”ريزيدينتي”، يتحدث فيه عن فلسطين.

وأرفق الرئيس المقطع بتدوينة قال فيها “أود من جميع الفنانين الذين ينتقدون بفنهم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة رينيه، أن يرافقوني في حفل موسيقي ضد الإبادة الجماعية ومن أجل الحياة في ميدان بوليفار وحديقة سيمون بوليفار في بوغوتا”.

وأضاف الرئيس الكولومبي “يكفي، فلتتوقف هذه المجازر”، في إشارة إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي الهائل على قطاع غزة منذ 3 أشهر.

Me gustaría que Rene y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañaran en la plaza de Bolívar o en el parque Simón Bolívar de Bogotá en una gran concierto contra el genocidio y por la vida. Que de Bogotá saliera un grito de… https://t.co/JvkzxUvNc3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2024

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شارك ريزيدينتي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ذكر فيه أن “إبادة جماعية مروعة تحدث في فلسطين”، وأعلن قراره تأجيل ألبومه الذي كان من المتوقع أن يصدر هذا العام.

وأضاف حينذاك “لا أشعر بأني في حالة جيدة، مؤلم جدًّا، أفكر في ابني كل يوم، لا أستطيع أن أبقى غير مبال بما يحدث”.

ويشنّ جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.