“رجعي لي رجلي يامّا”.. قصة مؤثرة لفتى غزّي من ذوي الاحتياجات الخاصة بُترت ساقه (شاهد)

استشهد اثنان من إخوة محمد وأصيب الباقون في قصف إسرائيلي تبعه اقتحام دبابات الاحتلال لإحدى المدارس التي تؤوي النازحين في جباليا

بثت الجزيرة مباشر قصة الفتى محمد، الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أصيب في مسيرات العودة في قدمه اليسرى، لتتفاقم معاناته وتجتمع عليه إعاقة الذهن وإعاقة الجسد في الوقت ذاته.

فمنذ 8 سنوات تسعى والدته لكي لا تُبتَر رِجله، وفي الحرب التي تلت “طوفان الأقصى”، تم قصفه بصاروخ من قبل الاحتلال فبُترت ساقه اليمنى السليمة.

تحكي أم محمد معاناة ابنها باكية وتبين كيف بُترت ساقه، بعدما استشهد اثنان من أبنائها وأصيب الباقون بقصف إسرائيلي تبعه اقتحام دبابات الاحتلال لإحدى المدارس التي تؤوي النازحين في جباليا.

وتناشد الأم من داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، أصحاب القلوب الرحيمة أن يمدوا يد العون من أجل المساعدة على علاج ابنها خارج القطاع، ولا سيما بعدما ضاقت بها الأحوال وانقطعت بها السبل.

وتابعت “محمد دايما كان بيحب اللعب وبيحب يروح وييجي. الحين لما بيكون عاوز يروح مكان بييجي يقول لي ليش قصتيلي رجلي، رجعي لي رجلي يامّا”.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المركز على وسط قطاع غزة، مخلّفا المزيد من الضحايا، وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية للحرب تجاوزت 22 ألف شهيد، و57 ألف مصاب.