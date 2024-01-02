صراخ واستغاثات 16 جنديا من قوات الاحتلال حاصرتهم المقاومة في بيت حانون شمال غزة” فيديو”

نشرت هيئة البث الإسرائيلية تقريرا أظهر صراخ جنود الاحتلال وهم محاصرون من قبل المقاومة الفلسطينية في منزل ببلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وحاصرت كتائب القسام 16 جنديا من قوات الاحتلال في شقة ببيت حانون وتبادلوا إطلاق النار، وفي الفيديو يصرخ جنود الاحتلال ويطلبون المساعدة.

للمرة الأولى على الشاشات الإسرائيلية.. كاميرات الاحتلال توثق إصابات وصرخات واستغاثات جنود إسرائيليين خلال معارك #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0G4KWX9sVv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 1, 2024

وتقول هيئة البث الإسرائيلية إنها حصلت على مقاطع مدتها 50 دقيقة لهذه المعارك وإن الجندي الذي كان يصور هذه المشاهد أصيب بجروج خطيرة.

ويصرخ أحد جنود الاحتلال في الفيديو” ساقي ساقي . .لا أستطيع التحمل .. لا أستطيع التحمل” فيما يصرخ الباقون طلبا للمساعدة

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ويعد هذا أول مقطع تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر إصابات في صفوف قوات الاحتلال.