طعن سياسي معارض في كوريا الجنوبية أثناء مؤتمر صحفي (فيديو)

المشتبه به الذي تظاهر بأنه أحد أنصار “لي”، اقترب منه وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه -ميونغ، طُعن اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

وسقط “لي” وهو ينزف دمًا حين طعنه رجل مجهول الهوية في الجانب الأيسر من العنق، الساعة 10:27 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، أثناء مؤتمر صحفي بعد أن تفقّد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان.

ونُقل “لي” إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد مرور حوالي 20 دقيقة على الاعتداء، بعد أن قدّم إليه قادة الحزب المرافقون له إسعافات أولية لإيقاف النزيف.

وأضافت الوكالة أن “لي جيه” ظل واعيًا لكن النزيف استمر أثناء نقله إلى المستشفى، وأكدت أن الجاني قُبض عليه في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن المشتبه فيه الذي تظاهر بأنه أحد أنصار “لي”، اقترب منه وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 و30 سنتيمترًا.