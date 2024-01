هآرتس: عشرات الأطباء النفسيين يغادرون إسرائيل على وقع انهيار المنظومة الصحية

كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية أمس الاثنين، أن عشرات الأطباء النفسيين غادروا إسرائيل إلى بريطانيا، فيما تنهار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، مشيرة إلى أن نظام الصحة النفسية بات يواجه مشكلة حقيقية.

وأوضحت أن “خطط رحيل الأطباء النفسيين بدأت حتى قبل الحرب”، على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” التي تتبناها الحكومة، وتصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

وتابعت الصحيفة “هجوم 7 أكتوبر جمّد خططهم لبعض الوقت. لكن في الأشهر الأخيرة، خضع العشرات من الأطباء النفسيين في نظام الصحة العامة لاختبارات الترخيص لمزاولة الطب في بريطانيا”.

ونقلت عن أحد كبار مديري منظومة الصحة النفسية، الذي تحدّث مع أحد الأطباء المغادرين قوله “لن يتمتعوا في بريطانيا بالضرورة براتب أعلى، لكن ما يدفعهم إلى المغادرة هو الإحباط الناجم عن عبء العمل الثقيل، والشعور بأنهم يجدون صعوبة في رؤية كيف سيتحسن الوضع في المستقبل”. ووفقًا له، فإن “نظام الصحة النفسي في بريطانيا أكثر تنظيمًا، وهناك ازدحام أقل، وساعات العمل أقل”.

وبحسب الصحيفة فإنه “حتى قبل موجة المغادرة الحالية، يعاني نظام الصحة النفسية من نقص حاد في الأطباء النفسيين، ويزداد الأمر سوءًا بشكل مطرد”، ووفق بيانات رسمية، يوجد في إسرائيل طبيب نفسي واحد في الخدمة العامة لكل 11705 من السكان.

