هآرتس: عشرات الأطباء النفسيين يغادرون إسرائيل على وقع انهيار المنظومة الصحية

موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب

كشفت صحيفة (هآرتس) العبرية أمس الاثنين، أن عشرات الأطباء النفسيين غادروا إسرائيل إلى بريطانيا، فيما تنهار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، مشيرة إلى أن نظام الصحة النفسية بات يواجه مشكلة حقيقية.

وأوضحت أن “خطط رحيل الأطباء النفسيين بدأت حتى قبل الحرب”، على خلفية خطة “الإصلاح القضائي” التي تتبناها الحكومة، وتصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

وتابعت الصحيفة “هجوم 7 أكتوبر جمّد خططهم لبعض الوقت. لكن في الأشهر الأخيرة، خضع العشرات من الأطباء النفسيين في نظام الصحة العامة لاختبارات الترخيص لمزاولة الطب في بريطانيا”.

ونقلت عن أحد كبار مديري منظومة الصحة النفسية، الذي تحدّث مع أحد الأطباء المغادرين قوله “لن يتمتعوا في بريطانيا بالضرورة براتب أعلى، لكن ما يدفعهم إلى المغادرة هو الإحباط الناجم عن عبء العمل الثقيل، والشعور بأنهم يجدون صعوبة في رؤية كيف سيتحسن الوضع في المستقبل”. ووفقًا له، فإن “نظام الصحة النفسي في بريطانيا أكثر تنظيمًا، وهناك ازدحام أقل، وساعات العمل أقل”.

وبحسب الصحيفة فإنه “حتى قبل موجة المغادرة الحالية، يعاني نظام الصحة النفسية من نقص حاد في الأطباء النفسيين، ويزداد الأمر سوءًا بشكل مطرد”، ووفق بيانات رسمية، يوجد في إسرائيل طبيب نفسي واحد في الخدمة العامة لكل 11705 من السكان.

As mental health system in Israel faces collapse, scores of psychiatrists are leaving for Britain https://t.co/z7kk8pABSx Haaretz pic.twitter.com/OJvOZ7wh4m — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) December 31, 2023

وقال الدكتور شموئيل هيرشمان، رئيس منتدى مديري مراكز الصحة النفسية، إن هناك حاليًا نقصًا بنحو 400 طبيب نفسي في منظومة الصحة النفسية، وحذّر أنه خلال خمس سنوات سيكون هناك نقص مضاعف، لأن كثيرًا منهم يقترب من سن التقاعد أو بعده.

وذكرت (هآرتس) أن منتدى مديري مراكز الصحة النفسية وجه، الخميس، رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، كتب فيها “نتوجه إليك بصرخة ويأس، بشأن الوضع الصعب لنظام الصحة النفسية”.

وكتب المديرون في رسالتهم “أحداث 7 أكتوبر تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي، سيحتاجون إلى العلاج على يد متخصص مدرب في إسرائيل”.

وقالوا “علاوة على ذلك، من غير المعروف حتى الآن من القتال الدائر في قطاع غزة، عدد القوات المقاتلة التي ستعاني من ردود أفعال المعركة، إننا نشهد بالفعل زيادة بنسبة عشرات بالمائة في الطلب على خدمات الصحة النفسية”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.