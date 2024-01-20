أصوات قصف وتصاعد دخان.. اشتباكات قوية شرق مخيم جباليا شمالي غزة (فيديو)

اندلعت اشتباكات قوية اليوم السبت بين الجيش الإسرائيلي، وكتائب المقاومة الفلسطينية شرق مخيم جباليا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة.

وبيّن مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، أصوات قصف وإطلاق نار بمختلف الأسلحة وتصاعد سحب من الدخان الأسود، شرق مخيم جباليا، في حين أعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية في بيانات عن “اشتباكات مع قوات العدو”.

اشتباكات وقصف مكثف

وأكدت فصائل فلسطينية، وقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق جباليا شمالي قطاع غزة، في حين شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا على أحياء في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، حربه على القطاع، وشنّ غارات على أنحاء متفرقة منه، جوا وبرا وبحرا، مع دخول العدوان يومه الـ106.

وأمس الجمعة أعلنت المقاومة الفلسطينية، خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات بشمال غزة، في شرق جباليا، تدور منذ ساعات، كما أفادت بسماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شرق جباليا البلد.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، أمس الجمعة إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق مدينة غزة”.