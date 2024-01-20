الأمم المتحدة: عدد النازحات في غزة بلغ مليون امرأة

ذكرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عدد النساء النازحات بلغ مليون امرأة من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير عن بيانات النساء والفتيات في قطاع غزة، أن 1.9 مليون من أصل 2.3 مليون شخص في القطاع نزحوا من أماكنهم. وأوضح التقرير أن بين النازحين حوالي مليون امرأة وفتاة.

وأشار إلى استشهاد امرأتين كل ساعة في قطاع غزة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم جراء الهجمات الإسرائيلية.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة: مقتل اثنتين من الأمهات كل ساعة في #غزةhttps://t.co/8r99WcoJDN pic.twitter.com/Riy2ZhPoAf — الأمم المتحدة (@UNarabic) January 19, 2024

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن وضع النساء الحوامل والأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة لا يصدق، ويتطلب إجراءات مكثفة وفورية. وأشارت إلى تفاقم الوضع المحفوف بالمخاطر أصلا لوفيات الرضع والأمهات مع انهيار نظام الرعاية الصحية.

"أن تصبح أماً يجب أن يكون وقتاً للاحتفال. في غزة، هو طفل آخر يولد في جحيم." –أخصائية الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرامhttps://t.co/8pYMkrHaAk pic.twitter.com/7ej4F8Bg79 — الأمم المتحدة (@UNarabic) January 20, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.