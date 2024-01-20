السودان.. وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الإيراني تسريع إعادة فتح السفارات

التقى وزير الخارجية السوداني على الصادق، اليوم السبت، النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في كمبالا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في تعميم صحفي إن وزير الخارجية، بحث مع المسؤول الإيراني السبل الكفيلة باستعادة العلاقات الثنائية بين السودان وإيران وتسريع خطوات إعادة فتح سفارة كل من البلدين في الآخر.

وأشارت إلى أن علي الصادق أطلع المسؤول الإيراني على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها الحكومة لاستتباب الأمن والاستقرار.

وقالت إن علي الصادق استعرض مع محمد مخبر مسيرة العلاقات بين الخرطوم وطهران وسبل تعزيز وتمتين التعاون والتنسيق المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

إعادة العلاقات مع إيران

وأعلن السودان أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد قطيعة استمرت عدة سنوات، في وقت تحتدم فيه الحرب بالبلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أشهر.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن البلدين “قررا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خدمة لمصالح الطرفين بعد عدد من الاتصالات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الأخيرة”.

وكان السودان قد قطع علاقاته مع إيران عام 2016 “تضامنًا مع السعودية على خلفية التدخلات الإيرانية في المنطقة على أسس طائفية واعتداءاتها على سفارة وقنصلية السعودية في طهران”.

تجدد القتال

وفي الخرطوم، تجدد الاقتتال اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من الجبهات، حيث أفاد شهود الجزيرة مباشر بسماع انفجارات قوية في أحياء شرق وجنوب الخرطوم جراء قصف مدفعي متبادل.

وقال الشهود إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القيادة العامة وسط الخرطوم بعد استهداف الدعم السريع المنطقة، كما قصف الجيش بالمسيّرات مواقع للدعم السريع جنوب شرق الخرطوم.