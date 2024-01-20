سي إن إن تكشف بالأقمار الصناعية تدنيس الاحتلال 16 مقبرة على الأقل في غزة منذ بدء الحرب (فيديو)

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عبر استخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدنيس ما لا يقل عن 16 مقبرة في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن “التدمير المتعمد للمواقع الدينية مثل المقابر، ينتهك القانون الدولي، إلا في ظل ظروف ضيقة تتعلق بأن يصبح هذا الموقع هدفًا عسكريًّا”، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم “إن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

ولم يتمكن متحدث باسم جيش الاحتلال من تفسير تدمير المقابر الـ16 التي قدمت (سي إن إن) إحداثياتها، لكنه قال إن الجيش في بعض الأحيان “ليس لديه خيار آخر” سوى استهداف المقابر التي زعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمها لأغراض عسكرية.

At least 16 cemeteries in #Gaza have been desecrated by Israeli forces, satellite imagery and videos reveal

The 🇮🇱#Israel's military has desecrated at least 16 cemeteries in its ground offensive in #Gaza, a CNN investigation has found, leaving gravestones ruined, soil upturned,… pic.twitter.com/Ac6ZU0NWfm — 🛰️ War in Ukraine 🍉 (@EUFreeCitizen) January 20, 2024

وأظهر تحليل الشبكة لصور ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، أن الجرافات الإسرائيلية حوّلت مقابر متعددة إلى مناطق تجمع، وقامت بتسوية مساحات كبيرة وإقامة سواتر لتحصين مواقعها.

وفي حي الشجاعية بمدينة غزة، أمكن رؤية مركبات عسكرية إسرائيلية في مكان المقبرة، مع وجود سواتر تحيط بها من كل جانب. وتم تطهير الجزء الأوسط من مقبرة الشجاعية قبل الحرب، بحسب تقارير إعلامية محلية. لكن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن أجزاء أخرى قد تم تجريفها مؤخرا، وأن وجود الجيش الإسرائيلي كان واضحا، اعتبارا من 10 ديسمبر/كانون الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى تجريف مقابر الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع، وتنبش القبور لاستخراج الجثامين ثم تسرق بعضها.