سي إن إن تكشف بالأقمار الصناعية تدنيس الاحتلال 16 مقبرة على الأقل في غزة منذ بدء الحرب (فيديو)

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عبر استخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدنيس ما لا يقل عن 16 مقبرة في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن “التدمير المتعمد للمواقع الدينية مثل المقابر، ينتهك القانون الدولي، إلا في ظل ظروف ضيقة تتعلق بأن يصبح هذا الموقع هدفًا عسكريًّا”، ونقلت عن خبراء قانونيين قولهم “إن أفعال إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.

ولم يتمكن متحدث باسم جيش الاحتلال من تفسير تدمير المقابر الـ16 التي قدمت (سي إن إن) إحداثياتها، لكنه قال إن الجيش في بعض الأحيان “ليس لديه خيار آخر” سوى استهداف المقابر التي زعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمها لأغراض عسكرية.

