شح المحاصيل يشعل أسعار الخضراوات في غزة (شاهد)

يعاني قطاع غزة من شح في المحاصيل الزراعية نتيجة تلف الكثير منها جراء الحرب.

بدايةً يشرح المزارع أبو محمد، المشاكل التي تواجه المزارعين في ظل الحرب المستعرة في غزة قائلا “نواجه مشاكل كثيرة بالنسبة للزراعة عشان نوفر الأكل للناس، بنعاني من قلة الأدوية والمياه والأيدي العاملة”.

ويتفقد أبو محمد مزرعته بحسرة مشيرا بيد مرتعشة إلى ما بقي من حبات الطماطم التي بدت صغيرة نتيجة شحّ الأسمدة بسبب الحرب، مؤكدا أن حمامات زراعة الطماطم تدمرت لشح المياه والدواء “مش قادرين نوفر أي إشي”.

ويوضح أبو محمد عدم توفر إنتاج يمكن تسويقه للناس، مؤكدا عدم قدرته على إطعام أطفاله بسبب خسارته الكبيرة في محصول الطماطم هذا العام.

ويضيف مؤمن أبو حدايق الذي يعمل بائعا للخضراوات، أنهم يعانون من قلة المحاصيل الزراعية مما تسبب في ارتفاع أسعار الخضراوات، لقلة المياه والعدوان الإسرائيلي على غزة.

أما الطبيب عماد أبو حرب فيشير إلى الارتفاع الشديد في أسعار الخضراوات في ظل الحرب، وعدم توفر الرقابة التي تحول دون جشع التجار، موضحا أن كثيرا من المحاصيل أصبحت دون المستوى.

وتسببت الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال منذ أكثر من 100 يوم، في كارثة إنسانية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة؛ فأصبحوا يعانون شحًّا في الغذاء والماء والوقود والرعاية الطبية.