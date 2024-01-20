طائرات إسرائيلية تلقي منشورات على خان يونس تحمل صور أسرى وتطالب الفلسطينيين بالإبلاغ عنهم (فيديو)

ألقت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحمل صور إسرائيليين محتجزين في القطاع، وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش الإسرائيلي في حال التعرف على أي منهم.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل صورا لبعض من هذه المنشورات كتب عليها “تريد العودة إلى المنزل؟ يرجى الإبلاغ إذا شخصت أحدا منهم”.

وأرفق الجيش الإسرائيلي رقم هاتف وموقعا إلكترونيا لإرسال المعلومات، وردّ عدد من الشبان الفلسطينيين في القطاع على المنشورات بالقول “شكرا ع الورق المجاني”، في إشارة إلى استخدام تلك الأوراق في إشعال النار في ظل شح الوقود.

ومن بين أبرز الأسرى الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم بالمنشورات (أفيره منجستو، وهشام شعبان السيد، وهدار جولدين، وأورون شاؤل)، وهؤلاء أسرتهم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت كتائب القسام عبر مقطع فيديو عن فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين كانوا لديها في غزة منذ عام 2014.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها بقصف من الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها جيش الاحتلال منشورات على القطاع، تحمل صورا وأسماء لإسرائيليين محتجزين في غزة.

الاحتلال يوم 7/OCT

" سنعيد المخطوفين الى عائلاتهم " اليوم بعد 107 يوم من الحرب الاحتلال برمي علينا مناشير وبترجى بالناس يعطوهم اي معلومة عن المخطوفين. pic.twitter.com/ZUzWCFWQJ6 — أنـــــــــــــس ‼️‼️ (@iAnasMatar) January 20, 2024

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت حركة حماس هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس، بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها هم 71 امرأة و169 طفلا. وتقدر إسرائيل أن حوالي 136 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.