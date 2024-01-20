عائلتها استشهدت كلها.. أم فلسطينية تناشد الجهات المختصة إنقاذ ابنتها المصابة (فيديو)

ناشدت والدة فلسطينية أصيبت خلال قصف إسرائيلي لغزة، الجهات المختصة، مساعدة ابنتها لتلقي العلاج خارج غزة، مشيرة إلى أن ابنتها أصيبت إصابة بليغة وتحتاج إلى العلاج في الخارج.

وقالت (مدللة أبو جاسر) والدة الجريحة إيمان إن عائلتها كلها استشهدت ولم يبق سوى ابنتها التي خرجت من تحت الأنقاض وهي مصابة بجروح بليغة.

وأعربت السيدة الفلسطينية (مدللة أبو جاسر) عن امتنانها للجزيرة مباشر لاهتمامها بنقل معاناة الناس في غزة، وقالت إنها تنقل معاناة الفلسطينيين في غزة ومنهم الجرحى.

والمصابة (إيمان أبو جاسر) نازحة فلسطينية أصيبت في مخيم جباليا بقصف إسرائيلي عنيف إصابة بالغة تستدعي العلاج خارج غزة.

وتصف إيمان رحلة نزوحها قائلة “رأيت الشهداء والجرحى والأشلاء والذباب على الشهداء”، وقالت إن قوات الاحتلال التي كانت تحاصر المستشفى الإندونيسي شمالي غزة آنذاك، منعتها من دخول غرفة العمليات ليعالجها الأطباء.

وتأمل إيمان السماح لها بالسفر إلى الخارج لإكمال علاجها موضحة ظروفها الأسرية، فهي أم ولديها أطفال صغار يحتاجون إلى رعايتها خاصة بعد إصابة زوجها وفقدان الأطفال عائلهم.