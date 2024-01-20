قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم ومخيم شعفاط (فيديو)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم السبت، أسيرا محررا من جنين (هو عمر أبو عقل) بعد مداهمة منزله في حي خروبة بمدينة جنين، والعبث بمحتويات.

اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/QTTyHKQ5Iw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 20, 2024

اقتحام بيت لحم

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم السبت، بيت لحم ومخيمي العزة والدهيشة واعتقلت أسيرا محررا من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وتمركزت في منطقتي شارع القدس الخليل وباب الزقاق، كما داهمت ساحة المهد في المدينة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته وعبثت بمحتوياته في البلدة القديمة من البلدة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد القيس.

تصاعد الدخان بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/GbcHBbosTg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 20, 2024

مواجهات في مخيم بلاطة

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة حارات في مخيم بلاطة، تتقدمها جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في الطرق الداخلية، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها.

#شاهد| مقــ.ــاومون من مخيم طولكرم:

"الاحتــ.ــلال يدمر البنية التحتية والمنازل من أجل حرمان المقــ.ــاومة من الحاضنة الشعبية، لكن هذا الهدف لن يتحقق …إحنا الشـ.ــهادة بنتمناها إحنا مش أحسن من الأطفال اللي بقتـ.ــلهم الاحتــ.ــلال" pic.twitter.com/ejVo8akxiI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2024

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وسط تواصل الاشتباكات العنيفة.

ومنذ اندلاع حربه المدمّرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فقتل العشرات واعتقل آلاف الفلسطينيين، تزامنًا مع حربه المستمرة على غزة.