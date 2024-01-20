مظاهرات في بريطانيا وإسبانيا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

خرجت، اليوم السبت، مظاهرات في إسبانيا وبريطانيا تنديدًا بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 106 أيام على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار ووضع حد للمعاناة التي يعيشها سكان القطاع من حصار وتجويع.

وردد المتظاهرون في كل من مدينة برمنغهام البريطانية، ومدينتي مدريد وملقا الإسبانيتين، هتافات تنادي بوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأخرى تنادي بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية.

وتأتي هذه المظاهرات في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية مداولاتها في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 106 أيام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.