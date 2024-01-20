مقتل 4 باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان (شاهد)

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص، باستهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن “الطيران المعادي المسيّر أغار على طريق بلدة البازورية”، مشيرة إلى أن طائرة مسيّرة أخرى استهدفت منزلًا في مروحين.

ولفتت الوكالة إلى أن “هذا المنزل كان قد استهدف مرات عديدة منذ اندلاع الاعتداءات الإسرائيلية”، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين “الأولى على عديسة والثانية على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا”.

وأعلن حزب الله اللبناني “استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة فيه”.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترًا أمنيًّا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.