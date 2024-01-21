إيطاليا: لم نرسل أسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة

صرّح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمس السبت، بأن بلاده أوقفت إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرًا إلى أن روما لم ترسل أي نوع من الأسلحة إلى تل أبيب منذ ذلك الوقت.

جاء ذلك في حديث أدلى به تاجاني للصحفيين، في معرض رده على انتقادات زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، إثر دعوة حكومة بلاده إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف تاجاني، الذي يشغل منصب نائب رئيسة الوزراء إلى جانب حقيبة الخارجية، أن دعوة شلاين لم يكن لها أي مسوّغ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة الإيطالية لم ترسل أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وأضاف “لقد قررنا عدم إرسال أي أسلحة أخرى إلى إسرائيل بدءًا من 7 أكتوبر، فلا داعي للجدال في هذا الموضوع”، مبديًا استعداد إيطاليا لإرسال “قوات حفظ سلام” إلى غزة تحت مظلة الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم 25105 شهداء، و62681 مصابًا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.