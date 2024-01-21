سرايا القدس تفجّر عددا من آليات الاحتلال في كمين محكم شرق غزة (شاهد)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد من تفجير مقاتليها عددًا من الآليات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأظهرت المشاهد تنفيذ أحد مقاتلي سرايا القدس مهمة استطلاع بالتزامن مع تحرك آليات الاحتلال، ومن ثم تجهيز كمين بالتزامن مع تموضع الآليات شرقي المدينة وتفجير الكمين، مما أسفر عن تدمير عدد من تلك الآليات بمن فيها من جنود الاحتلال.

وأوضح المقطع تدخّل مروحية هجومية إسرائيلية، بهدف توفير مظلة نارية لقوات الاحتلال بعد تفجير الكمين.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور توغلها بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي عنيف لمناطق عدة في شمال القطاع وجنوبه.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 25105 شهداء و62681 مصابًا.