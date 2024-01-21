شاهد: مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوبي لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت، ظهر اليوم الأحد، سيارة بالقرب من حاجز الجيش، عند مفترق (كفرا – صربين) في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجها، مما أدى إلى تدميرها واحتراقها على الفور.

وأشارت الوكالة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت صوب مكان الاستهداف، مؤكدة وقوع عدد من الإصابات جراء القصف.

وكانت سيارة قد استُهدفت، أمس، على طريق بلدة البازورية في قضاء صور جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم فلسطينيان، كما تم إلحاق أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء والمزروعات.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة العديسة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة وسهل مرجعيون وتلة الحمامص.

يُذكر أن جيش الاحتلال صعّد من حدة استهدافه الجوي والمدفعي للبلدات والقرى في جنوبي لبنان، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.