عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا: نتوقع صدور حكم بشأن الدعوى ضد إسرائيل في هذا الموعد (فيديو)

قال شعوان جبارين -عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ومدير منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان- إن “الفريق القانوني لجنوب إفريقيا يتوقع أن يكون الرد من جانب المحكمة قريبا، وربما خلال أسبوع”.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء السبت “إجرائيا، يمكن أن ترد المحكمة خلال 35 يوما، لكن في حالة أوكرانيا ردت المحكمة خلال ثمانية أيام”، وأوضح أن المحكمة لم تبلغ جنوب إفريقيا رسميا بموعد صدور الحكم.

وردا على سؤال حول توقعاته لمحتوى القرار، قال جبارين “نأمل أن يستجيب لكل مطالب جنوب إفريقيا بشكل عاجل، وتحديدا الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون تمييز حسب السكان أو الجغرافيا”.

وأوضح أن “هناك تسعة مطالب إجمالا، وقد تستجب المحكمة لكل المطالب أو لبعضها، لكن نتوقع ردا إيجابيا. الاستجابة تعني أن هناك أساسا معقولا للقضية، وهذا سيخدم القضية لاحقا”.

وأكد جبارين أنه لم تنضم أي دولة لجنوب إفريقيا في الدعوى حتى الآن، رغم صدور إعلانات بهذا الشأن. على سبيل المثال، قال الأردن إنه سيقدم مداخلة عن الموضوع، لكنه لم ينضم رسميا.

وأوضح أنه يمكن لأي دولة أن تنضم من الناحية الإجرائية للدعوى، وتضيف اسمها إليها، ما يعد دعما للعدالة ولموقف جنوب إفريقيا.

وأضاف أن تقديم الدعوى من جانب جنوب إفريقيا له دلالة مهمة، لأنها دولة عانت طويلا من العنصرية ومن سياسات التمييز العنصري والاضطهاد والقمع، ويحتوي دستورها على قيم هامة في القضاء على منظومة الفصل العنصري.

وتابع “جنوب إفريقيا مثلت الضمير الانساني وتستحق كل الشكر والتقدير، خاصة أن ما قامت به قد يكون له تداعيات عليها”.

وأكد جبارين أن العالم الذي يتشدق بقيم حقوق الإنسان لم يستطع أن يوفر شربة ماء لطفل يحتاج إليها في غزة، وصمت العالم على ذلك وقبِل هذا الوضع.

واستبعد تعرض القضاة في المحكمة لضغوط بهدف دفعهم لاتخاذ مواقف معينة، وقال إنهم مستقلون ولا يمثلون دولهم.