كتائب القسام تبث صورا لاستيلائها على مسيّرة إسرائيلية وأحد المقاومين يوجه رسالة للاحتلال (شاهد)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لطائرة مسيّرة من طراز (Skylark) استولى عليها مقاتلو القسام أثناء مهمة استخباراتية لها شرق منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأظهر المقطع الذي نشرته “القسام” اليوم الأحد، عبر حسابها بمنصة تليغرام، أحد مقاتلي الكتائب وهو يقوم بتفكيك أجزاء الطائرة، ثم علق قائلًا “الحمد لله على تمام النعمة، الحمد لله على الفضل والمنة، بحمد الله وتوفيقه، تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام من السيطرة على طائرة ‘سكاي لارك’ التابعة للواء المدرعات، بعد الإغارة على موقع الجعبري شرق مدينة جباليا البلد. نقسم بمن أحلّ القسَم سنتبّر عدونا ما علوا تتبيرًا، وستبقى سماؤنا وأرضنا وبحرنا حرامًا عليهم إلى يوم الدين”.

ويستخدم جيش الاحتلال مسيّرات “سكاي لارك” في عمليات الاستطلاع والاستخبارات والتجسس والاستحواذ على الهدف في ساحة المعركة أثناء الحرب لمساعدة جنود المشاة، وتصنعها وتنتجها شركة “أنظمة إلبيط” للأسلحة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 25105 شهداء و62681 مصابًا.