مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه خلال معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 531.

وذكر الاحتلال أن ضابطًأ آخر وجنديين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في وسط وجنوب القطاع. وبذلك يرتفع العدد المعلن لجرحاه إلى 2665.

وقال الجيش إن “الضابط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، قتل خلال معارك غزة أمس السبت، وهو من موشاف ناحاليم، مقاتل في الكتيبة 7421”.

בוקר עצוב, הותר לפרסום:

רס״ל (במיל׳) אוריאל אביעד סילברמן ז"ל

חטיבת קרייתי (4)

נפל בט' בשבט התשפ"ד (19 בינואר 2024) רס״ל (מיל׳) אוריאל אביעד סילברמן, ממושב נחלים, לוחם בגדוד 7421, ׳חטיבת קרייתי׳ (4), נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 23 בנופלו. יהי זכרו ברוך,😭💔 pic.twitter.com/4cxIwJuAkj — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) January 21, 2024

وتشير معلومات إسرائيلية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24927 شهيدا، و62388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.