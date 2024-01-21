الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب غزة

(رويترز)
تشير معلومات إسرائيلية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا (رويترز)
21/1/2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه خلال معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 531.

وذكر الاحتلال أن ضابطًأ آخر وجنديين أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في وسط وجنوب القطاع. وبذلك يرتفع العدد المعلن لجرحاه إلى 2665.

وقال الجيش إن “الضابط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، قتل خلال معارك غزة أمس السبت، وهو من موشاف ناحاليم، مقاتل في الكتيبة 7421”.

وتشير معلومات إسرائيلية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24927 شهيدا، و62388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 % من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : مواقع إسرائيلية