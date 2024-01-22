أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يقتحمون جلسة في الكنيست (فيديو)

اقتحم أهالي محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة اليوم الاثنين، اجتماع لجنة المالية البرلمانية بالكنيست، مطالبين بالتحرك الفوري للإفراج عن أبنائهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أشخاصا من عائلات الأسرى اقتحموا جلسة اللجنة المالية بالكنيست ولوحوا بلافتات كُتب عليها “لن تجلسوا هنا وهم هناك”، ودعوا أعضاء الكنيست إلى التحرك من أجل الإفراج الفوري عن أقاربهم.

وكانت عائلات الأسرى قد أقامت، أمس الأحد، عددا من الخيام على مقربة من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقدس الغربية؛ لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات وموجة غضب بسبب ما اعتُبر أنه فشل أمني في 7 أكتوبر، تمثل بتمكن مقاتلي حركة حماس وفصائل فلسطينية، من تنفيذ هجوم واسع على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات أيضا، بسبب الفشل في تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة بل والتسبب في مقتل عدد منهم أثناء محاولات تحريرهم أو جراء القصف العنيف للقطاع.

عائلات أسرى إسرائيليين لدى المقـ.اومة في غزة يقتحمون اجتماعا بالكنيست مطالبين بالإفراج عن ذويهم#الجزيرة_مباشر #غزة #فلسطين pic.twitter.com/Yo2MW9WnFF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

تفريق متظاهرين

وفي هذا السياق، فرّقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عشرات من المتظاهرين بعد إغلاقهم مدخل الكنيست بالقدس الغربية، مطلقين دعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت الشرطة في بيان إن “عشرات المتظاهرين أغلقوا مدخل الكنيست بعد اجتيازهم أسوار المجمّع الاحتجاجي القريب من ساحة الكنيست وخرقهم النظام العامّ مخالفةً للقانون”.

وأضافت “وعلى إثر ذلك وبعد رفضهم مغادرة المكان، أصدر أحد ضباط الشرطة أمرًا بتفريق اعتصام غير قانوني”، وقالت إنها قامت “بفض مثيري الشغب الذين كانوا يجلسون بجانب سياج المدخل، وإعادتهم إلى منطقة الاحتجاج”.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن المتظاهرين دعوا إلى إجراء انتخابات فورا، في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات في إسرائيل داعيةً إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة وإجراء انتخابات واستقالة الحكومة.