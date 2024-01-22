استمرار سقوط شهداء وجرحى جراء توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس (فيديو)

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف إسرائيلي، طال مناطق عديدة في قطاع غزة واستهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن الوضع في مدينة خان يونس صعب جدا، وإن الحركة محدودة بسبب تقدم دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفذ ضربات لإسناد قواته المتوغلة غربي خان يونس، وأفادت باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، جراء توغل وقصف دبابات الاحتلال للحي النمساوي غربي خان يونس.

وبيّنت مقاطع فيديو خاصة بالجزيرة مباشر، مستشفى شهداء الأقصى حيث وصل جثمان الشهيد الطفل (عبد الرحيم الفرا) من منطقة المواصى بخان يونس الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي، كما أظهرت عددا من الجرحى وهم ينقلون بواسطة عربة يجرها أشخاص.

لماذا فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها بغزة؟ 🎥 شاهد الإجابة من الجنرال الأمريكي مارك كيميت pic.twitter.com/qebobDpoqO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تؤوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تلقّت بلاغات عن وجود شهداء جراء قصف لمدرسة المواصي، دون تمكنها من الوصول إليهم، بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة، ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: الوضع الإنساني في #غزة لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك pic.twitter.com/lpOvMi9FIK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس منذ فجر اليوم، وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس، وقالت (وفا) نقلا عن مصادر محلية إن مدينة خان يونس سجلت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ فجر اليوم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 25 ألف شهيد وأكثر من 62 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.