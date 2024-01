الجيش الأمريكي يعلن وفاة اثنين من القوات الخاصة التابعة للبحرية فُقدا في خليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي “وفاة” اثنين من القوات الخاصة التابعة للبحرية كانا قد فُقدا “خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في اليمن”، بعدما لم تنجح جهود البحث في تحديد مكانهما.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع من المحيط بحثًا عن المفقودَين، وأضافت أن تلك المهمة أصبحت الآن عملية انتشال.

CENTCOM Status Update on Missing U.S. Navy Seals

We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8

