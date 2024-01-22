الأخبار|كندا

بعد رصد ارتفاع جرائم الكراهية.. تطبيق لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا (فيديو)

مدة الفيديو 02 minutes 03 seconds
22/1/2024-|آخر تحديث: 22/1/202402:00 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلقت مؤسسة علاقات مجتمعية في كندا تطبيقا هاتفيًّا، لمكافحة ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، وذلك بعد رصدها ارتفاعا ملحوظا في جرائم الكراهية.

ويهدف إطلاق تطبيق (إيميرت) إلى تشجيع ضحايا جرائم الكراهية على الإبلاغ عن أي حوادث يتعرضون لها، وتأمين ذلك بطريقة آمنة وفعالة.

وأكدت الممثلة الخاصة لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في كندا، أن التطبيق يسمح بإدخال المعلومات المتعلقة بحوادث الكراهية، للحصول على الدعم ومشاركة المعلومات مع الشرطة.

تطبيق (إيميرت)

وقالت أميرة الغوابي، الممثلة الخاصة لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا، إن التطبيق يسمح بإدخال المعلومات المتعلقة بحوادث الكراهية، للحصول على الدعم اللازم من المنظمات المعنية ولمشاركة هذه المعلومات مع جهاز الشرطة.

وقالت أميرة الغوابي إن دعم وكالة فدرالية هي مؤسسة العلاقات العرقية في كندا، لهذا التطبيق، يُمثل التزام الحكومة بمواجهة ظاهرة “الإسلاموفوبيا” وسيمكنها من رصد جرائم الكراهية.

ازدياد الظاهرة

وبحسب ما ذكر المجلس الوطني للكنديين المسلمين فإن جرائم الكراهية ضد المسلمين وضد الداعمين لغزة زادت بشدة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال عثمان كويك، مدير التواصل في المجلس، إن حوادث الكراهية، شهدت ارتفاعا كبيرا في حوادث الكراهية ووصلت إلى 7 بلاغات في اليوم الواحد، بعد أن كانت قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، نحو بلاغ أو بلاغين أسبوعيًّا.

وأوضح كويك أن المجلس ليس لديه أرقام بشأن جرائم التطرف ضد الفلسطينيين حاليا، ولكن غالبية الحوادث التي أُحيلت إليه في الأيام السابقة، كانت لأشخاص واجهوا أنواعا من الكراهية تتعلق بهويتهم الفلسطينية، أو بسبب دعمهم للفلسطينيين.

“الشعور بالأمان”

من جانبه أشار إبراهيم هندي، وهو إمام مسجد في تورنتو، إلى أن التطبيق سيعطي الضحايا شعورا بالأمان وسرعة في رفع التقارير الخاصة بالحوادث التي يتعرض لها الأشخاص.

وقال “برأيي سيكون بمقدرة الناس رفع التقارير بسرعة على التطبيق، سيشعرون بالراحة لأن ذلك يأتي إلى مجتمع المجلس الوطني للكنديين المسلمين، وسنكون قادرين على التواصل معهم، والتأكد أنه مهما حصل معهم فسيتم توفير الدعم اللازم لهم”.

المصدر : الجزيرة مباشر