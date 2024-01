بعد رصد ارتفاع جرائم الكراهية.. تطبيق لمكافحة الإسلاموفوبيا في كندا (فيديو)

أطلقت مؤسسة علاقات مجتمعية في كندا تطبيقا هاتفيًّا، لمكافحة ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، وذلك بعد رصدها ارتفاعا ملحوظا في جرائم الكراهية.

ويهدف إطلاق تطبيق (إيميرت) إلى تشجيع ضحايا جرائم الكراهية على الإبلاغ عن أي حوادث يتعرضون لها، وتأمين ذلك بطريقة آمنة وفعالة.

وأكدت الممثلة الخاصة لمكافحة “الإسلاموفوبيا” في كندا، أن التطبيق يسمح بإدخال المعلومات المتعلقة بحوادث الكراهية، للحصول على الدعم ومشاركة المعلومات مع الشرطة.

I wish we didn’t have to worry about Islamophobic hate & discrimination- yet it’s a sad reality in the lives of many Canadian Muslims. A new phone app was launched this weekend to support victims.

Created by the Tawheed Community Centre, @nccm & funded by @CRRF . #reporthate pic.twitter.com/gebdNlfUtX

— Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) January 21, 2024