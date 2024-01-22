شاهد: المقاومة تهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلها في جنين

قامت “كتائب شهداء الأقصى-جنين” و”كتائب الشهيد أبو علي مصطفى” باستهداف قوات الاحتلال في بلدة “ميثلون” جنوبي شرق جنين من عدة محاور صباح أمس الأحد.

وفي عملية مشتركة نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري السابق لحركة فتح وكتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطع فيديو يبين العملية.

وكتبتا في تعليق على الفيديو “كتائب شهداء الأقصى- جنين وبالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى يستهدفون قوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوبي شرق جنين من عدة محاور بصليات مباركة من الرصاص صباح أمس الأحد”.

معارك عنيفة وغارات دامية

ويخوض مقاتلو الفصائل الفلسطينية المسلحة معارك عنيفة ضد الجيش الإسرائيلي في محاور توغله بقطاع غزة، وسط استمرار الغارات الجوية الدامية التي أوقعت شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وفي ظل استمرار المعاناة وفقدان الفلسطينيين لمنازلهم أو نزوحهم عنها، تتواصل المساعي المحلية والفردية لإنشاء مخيمات جديدة لإيواء الفارين من جحيم الغارات خاصة بمدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط النزوح والقصف ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب وانعدام الدواء.

واعترفت إسرائيل بعدم القدرة على وقف المقاومة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، إنه لا يوجد حل كامل لجيوب المقاومة في غزة.

وشكلت العمليات التي تشنها الفصائل الفلسطينية وكتائب المقاومة، ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي أدت إلى سقوط قتلى منه بينهم ضباط كبار.