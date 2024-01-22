عشرون مجزرة ضد العائلات.. وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة ضد العائلات بأنحاء متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان “في اليوم الـ108 للحرب، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

جرائم مروعة

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غربي خان يونس ويمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى، مشيرة إلى وجود عشرات الشهداء والجرحى في الأماكن والطرقات التي استهدفها الاحتلال غربي خان يونس.

استهداف النازحين

من جانبه قال المكتب الإعلامي بغزة، إن الاحتلال استهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس، ادعى أنها آمنة وارتكب مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال المسؤولية، وقال “نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن الجرائم المتواصلة بحق شعبنا خاصة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء”.

الخارجية الألمانية: يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في #غزة وندعو لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لهم#الجزيرة_مباشر #ألمانيا pic.twitter.com/jifR8ytxSq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 22, 2024

كما حمّل المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، مسؤولية استمرار المجازر والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القانون والاتفاقيات الدولية.

وناشد المكتب الإعلامي، دول العالم الحر، التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.