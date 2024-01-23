حرب غير معلنة.. وول ستريت جورنال: القتال بين حزب الله وإسرائيل يقترب من صراع شامل

قالت صحيفة وول ستريت الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن دبلوماسيين أمريكيين يحاولون دون جدوى التوسط لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والعمل على أن يقوم حزب الله بسحب مقاتليه من الحدود.

وتعهد حزب الله بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل طالما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على عدم القيام بهجوم بري على جنوب لبنان خشية تصعيد الحرب القائمة في غزة، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، والضربات الأمريكية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

ووصفت الصحيفة الأمريكية الوضع بأنه “حرب غير معلنة تتفاقم على طول التلال التي تفصل بين إسرائيل ولبنان، وتشمل ما يقرب من عدد القوات في الحرب على قطاع غزة”.

وتشمل الاشتباكات القصف بالصواريخ والمدفعية والطائرات وعمليات التسلل التي ينفذها مقاتلو حزب الله.

وذكرت الصحيفة أن هجمات حزب الله اقتصرت على قصف مواقع عسكرية ومدن متاخمة للحدود الإسرائيلية مع لبنان، وذلك تجنبا لحرب شاملة، غير أن إسرائيل قالت إنها ليس لديها خيار آخر سوى إبعاد حزب الله عن حدودها.

إجلاء 120 ألفا

وأدت الاشتباكات القائمة إلى تحويل 120 ألفا من سكان المناطق الحدودية مع لبنان إلى نازحين، واستحالة استمرار الحياة في تلك المناطق وسط القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وتحولت المدن في شمال إسرائيل إلى مدن أشباح. ويقول السكان إنهم لن يعودوا إلى منازلهم ما دام مقاتلو حزب الله قريبين منها.

ووصف رئيس بلدية الجليل الأعلى، غيورا زالتس، للصحيفة صعوبة الوضع بقوله إن “اقتصاد المنطقة قد توقف”، وذلك في إشارة إلى توقف حركة التجارة والنقل في المناطق الحدودية مع لبنان ونزوح أغلب سكانها.

ويتخذ عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين مواقع دفاعية على الحدود مع لبنان، حسبما أوردت الصحيفة.

ووصف دوان رازيلي، أحد الضباط الإسرائيليين الموجودين في المناطق الحدودية الوضع بقوله “نحن عادة قوة هجومية تأخذ زمام المبادرة. الدفاع لأكثر من مئة يوم عملية صعبة للغاية”.

وحسب ما أوردته الصحيفة يمتلك حزب الله ترسانة من الصواريخ يصل عددها إلى 150 ألف صاروخ يمكنها الوصول إلى أي مدينة في إسرائيل، بما في ذلك ميناء إيلات.

ونقلت الصحيفة عن إيال هولاتا، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في إسرائيل قوله “إذا أطلق حزب الله كل ما لديه فسيقع الكثير من الخسائر رغم قوة أنظمتنا الدفاعية”.