أطفال غزة يروون للجزيرة مباشر “أحلامهم الصغيرة” (فيديو)

بسيطة هي أحلام الأطفال في غزة، لا تكاد تتجاوز بيتًا متواضعًا يضمهم مع عائلتهم، ومدرسة صغيرة يتعلمون فيها دروسهم، وساحة آمنة يلهون فيها ويلعبون مع أقرانهم في مرح وسعادة.

الطفلة لمار أبو موسى قالت بصوت متهدج للجزيرة مباشر “أنا باشوف أطفال العالم مش عايشين زينا، محدش بيحبنا، كأن إحنا بنكره العالم، إحنا بدناش إشي من العالم، بس بدنا السلام، أنا بس بدي أعيش مع عائلتي إن شا الله في الشارع، بس بدون ما أفقد حدا منهم”.

وتابعت لمار شاكية صمت العالم إزاء ما يجري بحقهم في غزة “أول الحرب ما بدأت كنت كتير خايفة، ولحد الآن أكتر من 3 شهور ما حدش معبّرنا”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الـ110، مما أدى إلى استشهاد 25450 فلسطينيًّا، وإصابة 63 ألفًا، غالبيتهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية، حسب المصادر الصحية.